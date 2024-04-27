Apple поновила перемовини з OpenAI щодо ШІ для IPhone - Bloomberg

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Apple Inc. відновила переговори з OpenAI про використання технології Штучного інтелекту (ШІ) для створення деяких нових функцій, які з'являться в iPhone пізніше цього року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Дві компанії почали обговорювати умови можливої угоди і те, як функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18, наступну операційну систему Apple для iPhone.

Це свідчить про відновлення перемовин між компаніями, які були призупинені від початку року. Apple також продовжує переговори з Google, що належить Alphabet Inc., про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії.

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Apple ще не прийняла остаточного рішення щодо того, яких партнерів вона буде використовувати.

Наступна операційна система iPhone включатиме кілька нових функцій, заснованих на власній великій мовній моделі Apple - програмному забезпеченні ШІ, яке може генерувати текст, схожий на людське звучання, - але компанія також шукає партнерів для створення чат-бота, схожого на ChatGPT від OpenAI.

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