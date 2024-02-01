Турецькі банки продовжують закривати рахунки росіян – Кремль визнав проблему

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Турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів - деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки і підвищили вимоги до фізосіб, які збираються відкрити картку. У Кремлі підтвердили, що проблема справді існує.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на учасників ринку: російських бізнесменів та фінансових консультантів.

"На початку року російський бізнес уже скаржився на припинення платежів між Росією і Туреччиною. Наразі розрахунки все ще заморожені. Політика місцевих банків різко змінилася після публікації 22 грудня 2023 року указу президента США Джо Байдена, яким Мінфіну США надавали повноваження у спрощеному порядку карати банки, що порушують санкції проти Росії", - пише газета з посиланням на джерела.

Обслуговування корпоративних клієнтів із російським корінням - незалежно від країни реєстрації компанії - наразі призупинено, заявив консультант для російського бізнесу щодо структурування міжнародних платежів Іскандер Міргалімов, який раніше курував турецький напрямок в одному з російських держбанків.

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За його словами, раніше цим займалися кілька приватних, а також 2-3 державних банки, але тепер і вони припинили розрахунки в інтересах бізнесу з РФ під загрозою занесення до санкційних списків.

"Компаніям дійсно почали рекомендувати завершити операції з банком і закрити рахунок. Це стосується насамперед бізнесу, який використовував Туреччину як транзитну для розрахунків і поставок юрисдикцію, а також нафтогазових трейдерів", - визнав Міргалімов.

Крім цього, турецькі банки посилюють умови для відкриття рахунків фізособам - якщо раніше це не було проблемою і картки заводили всім, то тепер для нових клієнтів з'явилася вимога підтримувати високі залишки на депозитах, додав він.

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Усі співрозмовники видання погодились, що відносини з турецькими банками погіршилися одразу після виходу указу Байдена 22 грудня - у ньому американський Мінфін отримує повноваження блокувати діяльність іноземних банків на ширших підставах.

"Достатньо того, щоб фінансова організація хоча б побічно брала участь в угоді з подолання Росією технологічних обмежень або сприяла її виробничій активності", - кажуть співрозмовники.

При цьому у Кремлі підтвердили, що проблема справді існує. "Так, нам відомо, і ми перебуваємо в стані активного діалогу з нашими турецькими партнерами та колегами, обговорюємо ці проблеми", - заявив на пресбрифінгу речник Путіна Дмітрій Пєсков.

Він визнав, що турецькі банки блокують розрахунки російських компаній через санкції США.

Нагадаємо:

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.