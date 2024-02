Три найбільші банки Китаю перестали приймати платежі з РФ – ЗМІ

getty images

Три найбільші банки Китаю - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China - перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела.

За словами опитаних газетою експертів, рішення пов'язане з ризиками вторинних санкцій.

"Ситуація з розрахунками з КНР, Туреччиною та ОАЕ ускладнюється, проте варіанти для відправки платежів ще залишаються", - пише видання.

Реклама:

Банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China займають перше, друге і четверте місця за обсягом активів у Китаї відповідно.

За словами гендиректора компанії "Перша Група" Олексія Порошина, кредитні організації почали повідомляти про припинення приймання платежів з початку січня. Водночас операції з російськими банками, які не потрапили під санкції, поки тривають.

В ICBC і CCB відхиляються всі платежі, що надходять від підсанкційних банків, навіть якщо для їхнього проведення використовується не SWIFT, а російська СПФС або китайська CIPS, заявило джерело видання в російському банку. У китайських кредитних організаціях пояснюють ситуацію внутрішньою політикою компаній.

Реклама:

Нагадаємо:

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів - деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки і підвищили вимоги до фізосіб, які збираються відкрити картку. У Кремлі підтвердили, що проблема справді існує.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.