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Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ

Субота, 27 квітня 2024, 10:26 - Володимир Тунік-Фриз

За інформацією російських ЗМІ, 27 квітня близько 66 безпілотників атакували Краснодарський край РФ, під удар потрпив Словʼянський НПЗ.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що українські сили під час масштабної атаки намагалися атакувати нафтопереробний завод і об'єкти інфраструктури.

Голова Словʼянського району Краснодарського краю Роман Синяговський повідомив, що безпілотники атакували завод у Словʼянську-на-Кубані.

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В управлінні МНС повідомили, що під час атаки виникла пожежа на Слов'янському НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, пошкоджено сепаративну установку. Пожежники, як стверджується, загасили пожежу на площі п'ять квадратних метрів.

Економічна правда



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війна НПЗ Росія
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