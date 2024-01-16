Держбанки Китаю почали переглядати свій бізнес із РФ після указу Байдена про вторинні санкції

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Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Щонайменше два банки замовили перевірку свого російського бізнесу протягом останніх тижнів, зосередившись на транскордонних угодах, розповіли співрозмовники агентства на умовах анонімності.

Банки розірвуть зв'язки з клієнтами із санкційного списку і припинять надавати будь-які фінансові послуги російській військовій промисловості, незалежно від валюти або місця проведення транзакцій, повідомили джерела.

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Кредитори посилюють належну перевірку клієнтів, включаючи перевірку того, чи зареєстровані їхні компанії, уповноважені бенефіціари та кінцеві контролери в Росії, додали співрозмовники.

За їхніми словами, перевірка буде поширюватися на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес в Росії або передають критично важливі товари в Росію через треті країни.

"Цей крок знаменує собою посилення обмежень, які китайські державні банки запровадили принаймні з початку 2022 року, після того, як вторгнення Росії в Україну викликало хвилю санкцій з боку різних країн, включаючи США.

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Минулого місяця Міністерство фінансів США заявило, що застосовуватиме вторинні санкції проти банків, які сприяють укладанню угод для Росії щодо закупівлі обладнання, необхідного для її ВПК. Це пов'язано з указом Байдена, який у грудні 2023 року наказав вводити санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК і пов'язані з ним галузі", - підкреслює агентство.

Bloomberg також зазначає, що еккспорт Китаю до Росії різко зріс за час великої війни в Україні.

Крім цього, Китай став найбільшим імпортером викопного палива з Росії, причому поставки вугілля з 2020 року зросли більш ніж удвічі. Санкції позбавили російський Центробанк доцступу до близько половини його міжнародних резервів, залишивши йому лише золото і юань.

Використання китайської валюти зросло: частка розрахунків у юанях зросла до 27% станом на вересень 2023-го з 15% наприкінці 2021 року.

Також російські банки у 2022 році перейшли на китайську платіжну систему UnionPay після того, як Visa Inc. і Mastercard Inc. призупинили свою діяльність.

Чотири найбільші державні банки Китаю мають досвід дотримання попередніх санкцій США проти Ірану, Північної Кореї, щоб уникнути втрати доступу до клірингової системи в доларах США, додає агентство.

Економічна правда