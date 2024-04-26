Новини 26 квітня: Сольського звільнили під заставу, Кабмін зберіг чинний тариф на електрику для населення

Про Сольського. За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти.

Про тариф на електрику. Уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат до кінця травня.

Про захист енергоінфраструктури. Захист об'єктів генерації енергії, таких як ТЕЦ, ТЕС або ГЕС ніколи не відносився до відповідальності Мінінфраструктури. Захистити статичні обʼєкти розміром в кілька гектарів неможливо саркофагом - це надто довго і дорого. Єдине можливе рішення - засоби ППО, заявив міністр Кубраков.

Про обшуки в "Київтеплоенерго". Працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції та Служби безпеки України прийшли з обшуками на підприємство критичної інфраструктури "Київтеплоенерго".

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Поліція Києва заявила, що обшуки у КП "Київтеплоенерго" були проведені в рамках кримінального провадження за фактом привласнення та розтрати майна.

Про "Газмережі". Київський окружний адмінсуд припинив дію постанови НКРЕКП про зупинку ліцензії з розподілу газу для приватної компанії "Черкасигаз" та розширення ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") на Черкащину.

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