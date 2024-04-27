Медведєв погрожує вилучати майно громадян США у відповідь на конфіскацію активів РФ

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Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмітрій Медведєв пригрозив конфіскацією активів громадян США у відповідь на закон США про передачу заморожених російських активів Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у "Telegram".

"Очевидно, що ми не зможемо дати повністю симетричну відповідь на це штатівське хамство про безсоромне викрадення наших цінностей. Причина зрозуміла - у нас немає значної кількості американського державного майна

Тому відповідь може бути тільки асиметричною. Йдеться про звернення стягнення, наприклад за рішенням суду, на майно приватних осіб, що перебуває в юрисдикції Росії", - повідомив Медведєв.

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Зокрема, він має на увазі рухоме та нерухоме майно американців, інвестиції, активи та інші заощадження громадян США.

Експрезидент РФ зокрема говорить про те, що у російському законодавстві є необхідне підґрунтя у вигляді статті 1194 ЦК РФ, яка передбачає обмеження майнових прав для громадян держави, яка зробила це ж для громадян РФ. Медведєв пропонує розширити цю статтю та дозволити вилучати майно, а не тільки обмежувати його.

Нагадаємо:

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Палата представників США 20 квітня схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.