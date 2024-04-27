В США погодили продаж четвертого збанкрутілого регіонального банку за 2 роки

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Департамент банківської справи та цінних паперів Пенсильванії наклав арешт на банк Republic First Bancorp, після цього погодившись продати його Fulton банку.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 31 січня 2024 року загальні активи Республіканського банку становили близько 6 млрд дол, а депозити - 4 млрд дол. За оцінками Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC), збитки від банкрутства банку для її фонду складуть 667 млн дол.

Філадельфійський банк Republic First, який відмовився від переговорів про фінансування з групою інвесторів, був захоплений Департаментом банківської справи та цінних паперів Пенсильванії.

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Fulton Bank, підрозділ Fulton Financial Corp візьме на себе практично всі депозити і придбає всі активи Republic Bank, який є робочою назвою Republic First, щоб "захистити вкладників".

Ця ситуація підкреслює проблеми, які присутні у регіональних банків США, це вже четвертий випадок падіння регіонального банку за останній час.

Економічна правда

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