Всі розділи
Укр / Рус

Вибухи на двох НПЗ на Кубані є результатом роботи дронів СБУ – УП

Субота, 27 квітня 2024, 11:30 - Володимир Тунік-Фриз

СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив співрозмовник УП у СБУ.

За даними джерела, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ, там почалися пожежі й евакуація.

Реклама:

Нагадаємо:

За інформацією російських ЗМІ, 27 квітня близько 66 безпілотників атакували Краснодарський край РФ, під удар потарпив Словʼянський НПЗ.

Реклама:

НПЗ Росія СБУ
Реклама:
Матеріали за темою
Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ 27 квітня 2024, 10:26
Темпи російської нафтопереробки наближаються до 11-місячного мінімуму: в чому причина 22 квітня 2024, 15:36
Українські безпілотники, які атакували РФ, поцілили в енергоінфраструктуру - УП 20 квітня 2024, 14:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті