Вибухи на двох НПЗ на Кубані є результатом роботи дронів СБУ – УП

СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив співрозмовник УП у СБУ.

За даними джерела, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ, там почалися пожежі й евакуація.

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Нагадаємо:

За інформацією російських ЗМІ, 27 квітня близько 66 безпілотників атакували Краснодарський край РФ, під удар потарпив Словʼянський НПЗ.

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