Вибухи на двох НПЗ на Кубані є результатом роботи дронів СБУ – УП
Субота, 27 квітня 2024, 11:30 -
СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.
Про це повідомив співрозмовник УП у СБУ.
За даними джерела, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.
Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ, там почалися пожежі й евакуація.
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Нагадаємо:
За інформацією російських ЗМІ, 27 квітня близько 66 безпілотників атакували Краснодарський край РФ, під удар потарпив Словʼянський НПЗ.
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