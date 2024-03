Китайский банк, созданный для работы с Ираном, отказался обрабатывать платежи из РФ

Китайский Kunlyn Bank, который контролируется национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщил своим клиентам, что с 29 марта полностью прекращает обрабатывать платежи из России.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на 4 российских импортеров.

Импортеры обратились к услугам Kunlyn Bank после того, как в марте у российского бизнеса возникли проблемы с переводом денег в крупные китайские банки из-за угрозы санкций США.

"Деньги и в долларах, и в юанях, и даже в рублях зависали в банках, в том числе в государственном Bank of China, на недели, кредитные организации запрашивали дополнительные документы и данные, включая гарантии того, что закупаемая продукция не достанется военному комплексу и подсанкционным лицам, и все равно многие из них в итоге отказывали. По статистике крупного таможенного брокера, всего с середины февраля по март у его клиентов в Китай прошло лишь около 25% платежей", - говорится в материале.

Реклама:

Отмечается, что большинство импортеров последний месяц "бегали по банкам" в поисках тех, кто быстро отправляет и принимает деньги.

"Kunlyn Bank (бывший Karamay City Commercial Bank) казался перспективным, так как был создан в 2006 году китайскими государственными структурами для расчетов с иранскими контрагентами, находящимися под санкциями, прежде всего из-за закупок нефти. В 2009 г. банк перешел под контроль CNPC и имел большой опыт работы с санкционными деньгами, рассказывает один из импортеров.

Казалось, решение нашлось, ведь Kunlyn Bank нечего бояться вторичных санкций: он сам с 2012 года внесен в санкционный список США за сотрудничество с Ираном и отрезан от долларовой системы", - пишет издание.

Реклама:

"Мы по совету наших китайских поставщиков с начала марта начали платить им в этот банк и, несмотря на то, что все наши коллеги страдали от проблем с перечислением денег, наши платежи прекрасно проходили. Но на прошлой неделе поставщик сообщил, что Kunlyn сообщил клиентам о прекращении приема новых платежей с 21 марта и о полном "стопе" на работу с Россией с 29 марта", - рассказал собеседник The Moscow Times.

Российский бизнес обратил на банк внимание от безысходности, а его категорический отказ от работы особенно показательно иллюстрирует "дружественность" китайского бизнеса, отметил предприниматель.

Напомним:

Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие трансакции клиентам. Новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Три крупнейших банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Экономическая правда