Канада виділить понад 2 мільйони доларів на виробництво БПЛА в Україні

26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Внесок буде зроблено спільно з Великою Британією.

Таким чином, Канада приєднується до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, мета якої - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

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Нагадаємо:

Україна продовжує розвивати своє виробництво бронетехніки навіть у період військових дій, демонструючи не лише здатність захищати свою незалежність, але й встановлювати нові стандарти у військовій техніці.

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