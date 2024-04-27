Канада виділить понад 2 мільйони доларів на виробництво БПЛА в Україні
Субота, 27 квітня 2024, 16:00 -
26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Внесок буде зроблено спільно з Великою Британією.
Таким чином, Канада приєднується до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, мета якої - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.
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Нагадаємо:
Україна продовжує розвивати своє виробництво бронетехніки навіть у період військових дій, демонструючи не лише здатність захищати свою незалежність, але й встановлювати нові стандарти у військовій техніці.
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