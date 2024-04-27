Німецька економіка демонструє зростання, але промисловість все ще в кризі

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Аналітики прогнозують зростання на 0,1% в першому кварталі 2024 року. Економічні перспективи Німеччини покращуються після двох років майже нульового зростання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані цього тижня свідчать про те, що відновлення найбільшої економіки Європи, Німеччини, набирає обертів, особливо в секторах послуг.

Аналітики говорять про те, що складної зимової рецесії вдалось уникнути.

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"Споживачі стали більш впевненими у розвитку подій і готові витрачати трохи більше", - зазначає економіст HSBC Аня Хайманн.

Однак Хайманн також наголошує на скрутному становищі у промисловості.

"Ми не очікуємо сильного підйому в Німеччині, тому що промисловість має таку важливу вагу в загальному зростанні", зазначив він.

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Початковий вердикт щодо ВВП за перший квартал має бути оприлюднений у вівторок від Destatis. Аналітики очікують 0,1% зростання.

Єдина проблема для німецької економіки сьогодні - продовження кризи промислового сектору.

Наприклад, настрої у флагманському автомобільному секторі не наголошують на позитивних оцінках. Виробник шин Continental AG не виправдав і без того низьких очікувань, а генеральний директор компанії Ніколай Зетцер попередив акціонерів у п'ятницю про "млявий початок року".

При цьому, президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що він чує про "відносно стабільні" заводські замовлення, в той час, як аналітики Deutsche Bank AG впевнені, що глобальне зростання підтримає експорт в найближчі місяці. Міжнародний валютний фонд нещодавно підвищив свій прогноз світового виробництва на 2024 рік до 3,2%.

Канцлер Олаф Шольц також налаштований оптимістично, заявивши, що "внесок німецької промисловості у зростання, процвітання та зайнятість залишається незмінним".

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Нагадаємо:

Раніше повідомляли, що німецька економіка уникла зимової рецесії завдяки пожвавленню виробництва, зростанню експорту і стрімкому будівництву на початку року.