Близько десяти китайських банків перестали приймати платежі в юанях із РФ – ЗМІ

Одразу кілька китайських банків перестали приймати платежі в юанях із Росії і почали повертати такі трансакції клієнтам. Нові обмеження викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій і тиску з боку США.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на співрозмовників, які представляють бізнес та платіжний ринок.

Зокрема, про це розповів генеральний директор АТ "Первая Группа" Олексій Порошин і підтвердив комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський.

Інші співрозмовники газети розповіли, що банки Китаю непублічно повідомили клієнтів із Росії про свою відмову від прийому платежів у юанях, але у російських підприємців є альтернативні способи для розрахунків.

За словами Порошина, серед тих, хто відмовився приймати платежі в юанях, - Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank і China Zheshang Bank.

Співрозмовник видання в російському банківському секторі сказав, що ці банки перестали приймати платежі із середини січня. Нові обмеження з боку перерахованих гравців викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій і тиску з боку США, повідомив співрозмовник серед російських банкірів.

Комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський зазначив, що йдеться саме про трансакції в юанях. Інший співрозмовник у російському банку підтвердив, що з середини січня платежі в юанях з Росії почали повертати Ping An Bank і Bank of Ningbo.

Начальник аналітичного відділу ІК "Ріков-Траст" Олег Абелєв сказав, що деякі банки сповіщали своїх клієнтів, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з Росією, але не публікували цю інформацію.

Платежі в юанях не приймають і китайські банки з міжнародною участю, додав Порошин. Це філії CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank і Mizuho Bank. Вони перестали проводити операції з клієнтами з Росії відразу після введення санкцій, уточнили два джерела на банківському ринку.

Відмова приймати платежі в юанях із Росії ускладнить проведення розрахунків для російських компаній, сказав засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський.

Нагадаємо:

Три найбільші банки Китаю - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China - перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів - деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки і підвищили вимоги до фізосіб, які збираються відкрити картку. У Кремлі підтвердили, що проблема справді існує.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.