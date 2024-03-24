Китай блокує використання чипів Intel та AMD у державному секторі - FT

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У рамках заміни західного обладнання китайськими аналогами, уряд запровадив нові правила, які поступово витіснятимуть іноземні комплектуючі з ужитку у державному у секторі.

Про це повідомляє Financial Times.

Нові правила закупівель створюють умови для поступового витіснення Intel та AMD з китайського ринку. Більш жорсткі правила стосуватимуться Windows та програмного забезпечення і баз даних іноземного виробництва.

Останні обмеження Китаю є рішучим кроком у сторону повної заміни західного обладнання на китайські аналоги. Таке рішення також приймається на фоні подібних дій зі сторони США, що посилює антагонізм між державами.

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США запровадили санкції проти дедалі більшої кількості китайських компаній з міркувань національної безпеки, прийняли закони, спрямовані на заохочення виробництва більшої кількості технологій у США, а також заблокували експорт до Китаю передових мікросхем і пов'язаних з ними інструментів.

Нові китайські рекомендації щодо закупівель наказують державним установам і партійним органам вище селищного рівня включати критерії, що вимагають "безпечних і надійних" процесорів і операційних систем. У грудні 2023 року державне агентство з тестування, Китайський центр оцінки безпеки інформаційних технологій, опублікувало свій перший список "безпечних і надійних" процесорів і операційних систем, всі з яких були вироблені китайськими компаніями. Серед 18 схвалених процесорів були чіпи від Huawei та підтримуваної державою групи Phytium.

Державні підприємства отримали вказівку від свого наглядового органу, Комісії з нагляду та управління державними активами, завершити технологічний перехід до вітчизняних провайдерів до 2027 року, за словами двох джерел FT.

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Нагадаємо:

Адміністрація США розглядає можливість внесення до чорного списку низки китайських напівпровідникових фірм, пов'язаних з Huawei Technologies Co., після того, як телекомунікаційний гігант минулого року здійснив значний технологічний прорив, повідомили люди, знайомі з цим питанням.