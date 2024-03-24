Китай блокує використання чипів Intel та AMD у державному секторі - FT
У рамках заміни західного обладнання китайськими аналогами, уряд запровадив нові правила, які поступово витіснятимуть іноземні комплектуючі з ужитку у державному у секторі.
Про це повідомляє Financial Times.
Нові правила закупівель створюють умови для поступового витіснення Intel та AMD з китайського ринку. Більш жорсткі правила стосуватимуться Windows та програмного забезпечення і баз даних іноземного виробництва.
Останні обмеження Китаю є рішучим кроком у сторону повної заміни західного обладнання на китайські аналоги. Таке рішення також приймається на фоні подібних дій зі сторони США, що посилює антагонізм між державами.
США запровадили санкції проти дедалі більшої кількості китайських компаній з міркувань національної безпеки, прийняли закони, спрямовані на заохочення виробництва більшої кількості технологій у США, а також заблокували експорт до Китаю передових мікросхем і пов'язаних з ними інструментів.
Нові китайські рекомендації щодо закупівель наказують державним установам і партійним органам вище селищного рівня включати критерії, що вимагають "безпечних і надійних" процесорів і операційних систем. У грудні 2023 року державне агентство з тестування, Китайський центр оцінки безпеки інформаційних технологій, опублікувало свій перший список "безпечних і надійних" процесорів і операційних систем, всі з яких були вироблені китайськими компаніями. Серед 18 схвалених процесорів були чіпи від Huawei та підтримуваної державою групи Phytium.
Державні підприємства отримали вказівку від свого наглядового органу, Комісії з нагляду та управління державними активами, завершити технологічний перехід до вітчизняних провайдерів до 2027 року, за словами двох джерел FT.
Нагадаємо:
Адміністрація США розглядає можливість внесення до чорного списку низки китайських напівпровідникових фірм, пов'язаних з Huawei Technologies Co., після того, як телекомунікаційний гігант минулого року здійснив значний технологічний прорив, повідомили люди, знайомі з цим питанням.