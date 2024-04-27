Нацбанк перерахував до держбюджету майже 39 мільярдів

Національний банк перерахував до державного бюджету 38,64 мільярда гривень своїх прибутків

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Національний банк перерахував 38,64 млрд грн зі свого прибутку до розподілу за 2023 рік до Державного бюджету України. Загальна сума, яку НБУ спрямував до бюджету під час повномасштабної війни вже становить понад 129 млрд грн", повідомив Пишний.

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Кошти перераховано після заповнення визначеного рівня загальних резервів.

Нагадаємо:

Нацбанк переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

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