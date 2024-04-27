Росія серйозно пошкодила обладнання чотирьох ТЕС, є постраждалі - ДТЕК

Створений українцями сервіс дозволяє роботодавцю з високою точністю знайти підходящого кандидата. Як він працює?

Велика війна трансформувала тактику ведення бойових дій. Тепер кожна сторона відправляє в бій армії дронів і протистояти їм можуть лише засоби РЕБ. Як українці їх виробляють?