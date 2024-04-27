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Росія серйозно пошкодила обладнання чотирьох ТЕС, є постраждалі - ДТЕК

Субота, 27 квітня 2024, 10:00 - Українська правда

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - повідомляють в компанії.

Про це повідомлє пресслужба компанії

В ДТЕК уточнють, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

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ДТЕК війна електроенергія ТЕС
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