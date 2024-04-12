Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС? Роз'яснення

Що знищили росіяни?

11 квітня росіяни здійснили третій, з початку року, масований удар по українській енергетичній інфраструктурі: атаковано об’єкти теплової генерації та передачі в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Вже точно відомо про повне знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" на Київщині, суттєві пошкодження двох електростанцій компанії ДТЕК Ріната Ахметова та підстанцій "Укренерго".

Що лишилось від теплової генерації в Україні?

Тепловими електростанціями в Україні володіють три компанії: близько 80% вугільної генерації до великої війни контролювала група ДТЕК Ріната Ахметова, на другому місці була державна "Центренерго", яка оперувала трьома станціями, і найменше виробляла компанія "Донбасенерго" Максима Єфімова та Едуарда Бондаренка.

Після останнього обстрілу та руйнації Трипільської ТЕС всі 100% генерації втратила державна "Центренерго". Ще влітку 2022 року була окупована її Вуглегірська ТЕС на Донеччині, а 22 березня цього року ворог знищив Зміївську ТЕС на Харківщині. Таким чином усі три ТЕС "Центренерго" знищені або захоплені.

Реклама:

"Донбасенерго" мала у своєму складі дві теплові електростанції. Старобешівська ТЕС ще з 2015 року захоплена терористами так званої "ДНР", а Слов’янська ТЕС перебуває поруч з лінією фронту та систематично обстрілюється ворогом.

Небагато залишилось і від колись найбільшого гравця на ринку теплової генерації – ДТЕК. До початку великої війни була окупована Зуївська ТЕС, а вже після повномасштабного вторгнення росіяни захопили ще дві ТЕС – Запорізьку та Луганську.

Решту окупанти вирішили добивати дроновими та ракетними атаками. З міркувань безпеки ЕП не публікує інформацію про працюючі електростанції енергохолдингу, але до останнього обстрілу виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук заявляв, що близько 80% потужностей ДТЕК пошкоджено або зруйновано повністю.

"П'ять з шести станцій, які були доступні до останніх масштабних обстрілів, дуже сильно пошкоджені. Деякі блоки зруйновані майже повністю, решта – частково", – повідомляв після перших двох атак Сахарук.

Під час ранкового обстрілу 11 квітня знову серйозно постраждало обладнання двох електростанцій. Подробиць в компанії не розкривають, але можна дійти висновку, що цифра у 80% пошкоджених або зруйнованих об’єктів уже втратила актуальність. Таким чином, від теплової генерації залишилось менше 20%, ніж було доступно до 22 березня цього року.

В чому важливість теплових електростанцій для роботи енергосистеми?

Для початку нагадаємо, що Росія атакує не тільки вугільні електростанції, системним атакам крім ТЕС піддаються гідроелектростанції, а також інфраструктура "Укренерго", необхідна для передачі електрики.

З очевидних причин росіяни не обстрілюють атомні електростанції, а також – об’єкти "зеленої" генерації, оскільки останні є невеликими та розподілені по всій території країни.

Отже, в першу чергу ворог намагається вивести з ладу теплові та гідроелектростанції, які виконують роль маневрових. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає.

Енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії дорівнює виробництву електроенергії. Коли цей баланс порушується, виникають проблеми і це призводить до відключення споживачів.

Що буде у випадку повного знищення ТЕС?

В Україні буде доступна лише базова генерація, тобто атомні електростанції. Також працюватимуть сонячні та вітрові електростанції, частина споживання буде покриватись за рахунок імпорту та аварійної допомоги.

Крім втрати великого обсягу виробництва, який поки немає чим замінити, знищення ТЕС суттєво ускладнить роботу диспетчерів. Зі складнощами, але балансувати енергосистему можна буде за рахунок ГЕС, які також лишаються серед пріоритетних цілей росіян.

Втрата теплових електростанцій гарантовано означатиме відключення для мільйонів споживачів по всій країні як мінімум взимку та в липні-серпні.

Обмеження можуть бути й в інші періоди року, однак більш менш точно оцінити масштаби з об’єктивних причин наразі неможливо.

А росіяни можуть знищити всю теплову генерацію?

Ситуація з тепловою генерацією вже плачевна. "Уже зрозуміло, що за підсумками війни вугільної генерації в Україні не буде. Московити люди вперті і якщо почали знищувати наші ТЕС, то продовжать це робити допоки не досягнуть цілі", – вважає директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко.

Скільки ще атак подібних трьом останнім треба для знищення всієї теплової генерації? Знову ж таки, усе залежить від величезної кількості чинників, які наразі оцінити неможливо. У розмові з ЕП співрозмовники в енергетичних колах називали різні цифри: від двох до десяти обстрілів.

А як же захист енергооб'єктів? На це ж пішли десятки мільярдів...

Треба розуміти, що коли йдеться про мільярди на захист енергетичних об'єктів, то це не стосується електростанцій, оскільки захистити їх умовними саркофагами, як на Чорнобильській АЕС об’єктивно неможливо.

Захист будувався на високовольтних підстанціях, які найбільше страждали від минулорічних атак ворога. Інформація про кількість та місцезнаходження укриттів на підстанціях засекречена, але для загального розуміння можна сказати, що було закрито декілька десятків об’єктів, а це усього близько 20-25% від їх загальної кількості.

"Захист на підстанціях є, він спрацював добре, але з точки зору загальної картини його встановлено замало", – каже Харченко.

До того ж, кажуть співрозмовники ЕП, укриття не розраховані на пряме влучання балістичної ракети. "Удар з точністю в метр вони втримати не можуть і там, де такі влучання були, автотрансформатори або інше обладнання знищене. Але у випадку де ракета вдарила на 20-30 метрів правіше або лівіше – захисна споруда спрацювала. Обладнання там працює", – каже співрозмовник ЕП в енергетичних колах.

Побудувати подібні захисні споруди на величезних об’єктах генерації просто неможливо.

Чому зараз немає відключень електроенергії?

Насправді ситуація вже критична і уникнути відключень по всій країні поки дозволяють декілька чинників.

По-перше, наразі знеструмлено багато споживачів у Харкові, де щодня діють аварійні відключення. Також обмеження застосовані для промислових споживачів у Кривому Розі.

По-друге, в Україну регулярно надходить імпорт та аварійна допомога з європейської енергосистеми.

Третє – зараз країна перебуває на нижньому піку споживання. Але як тільки через спеку споживання почне зростати – можливі проблеми.

Не варто забувати й про те, що в окремих областях аварійні відключення час від часу вже відбуваються. Так, минулого тижня у період вечірнього піку споживання з 18:00 до 22:00 вони діяли в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Донецькій та Сумській областях.

Тому обмеження не виключені в будь-який момент, тим більше – за умови нових обстрілів.

Що Україна може зробити до наступної зими?

По-перше, частину знищеного росіянами обладнання можливо відновити. Окремі країни вже погодились передати Україні запчастини та обладнання зі своїх закритих ТЕС.

По-друге, необхідно розвивати розподілену генерацію на основі природного газу, про яку останнім часом багато говорять, але далі слів нічого не рухається.

"Треба максимально швидко знаходити, завозити та встановлювати газопоршневі та газотурбінні електростанції невеликої потужністю, які ворог знищити не зможе. Газотурбінна та газопоршнева генерація в горизонті 2-3 років це єдине можливе рішення. Далі можна розмовляти про щось інше. Щоб компенсувати вже втрачене через останні атаки треба щонайменше 2-2,5 ГВт нових потужностей", – вважає Харченко.

І ключове – це збільшення систем ППО та повне закриття неба, без якого немає сенсу ані відновлювати старі вугільні ТЕС, ані будувати нові газові електростанції. А поки споживачам залишається лише економити електроенергію, про що вже закликають в "Укренерго".