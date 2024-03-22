Франція і Китай спонукали Україну закрити список "міжнародних спонсорів війни" – Reuters

Україна закриває список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК після негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, вже в п'ятницю Україна "може позбутися не лише списку, але й пов'язаного з ним веб-сайту".

Чорний список не має юридичної сили, але він став репутаційним ударом для близько 50 великих компаній, які потрапили до нього за те, що працюють в Росії і допомагають Кремлю у війні в Україні, наприклад, сплачуючи податки.

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Як зазначає Reuters, відмова від списку "спонсорів війни", якщо ця інформація джерел підтвердиться, свідчитиме про те, що Києву доводиться пом'якшувати свою позицію щодо низки питань, оскільки на третьому році повномасштабної війни Україні складніше зберігати на колишньому рівні підтримку з боку зарубіжних союзників.

"Це Китай, але не лише Китай", - сказав співрозмовник, також натякаючи на тиск з боку Франції з метою виключення зі списку компаній Auchan і Leroy Merlin.

У лютому Пекін, основний споживач українського зерна, вимагав від Києва вилучити зі списку 14 китайських компаній, щоб "усунути негативний вплив".

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Друге джерело повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ через цей список, додавши, що він може бути видалений з інтернету протягом декількох днів.

Третій співрозмовник сказав, що в Україні розчаровані тим, що до списку потрапили компанії з країн, які підтримують Київ.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів після звернень від країн-партнерів вирішив відмовитись від списку "Міжнародні спонсори війни" на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Китай погрожував Україні через внесення компаній країни до списку "спонсорів війни"