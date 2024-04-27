Всі розділи
Укр / Рус

Словʼянський НПЗ на Кубані припинив роботу після атак дронів СБУ

Субота, 27 квітня 2024, 15:01 - Володимир Тунік-Фриз

Словʼянський НПЗ, який був атакований дронами 27 квітня, змушений припинити деякі операції.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Робота заводу частково призупинена. Рівно 10 БПЛА залетіли прямо на територію заводу, виникла сильна пожежа. Можуть бути приховані пошкодження", - цитує ТАСС Едуарда Труднєва, директора з безпеки компанії, яка експлуатує Словʼянський НПЗ.

Реклама:

Які саме операції були призупинені і чи працює завод загалом, не повідомляють.

Нагадаємо:

СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Реклама:

НПЗ Росія війна СБУ
Реклама:
Матеріали за темою
Вибухи на двох НПЗ на Кубані є результатом роботи дронів СБУ – УП 27 квітня 2024, 11:30
Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ 27 квітня 2024, 10:26
Темпи російської нафтопереробки наближаються до 11-місячного мінімуму: в чому причина 22 квітня 2024, 15:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті