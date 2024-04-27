Словʼянський НПЗ на Кубані припинив роботу після атак дронів СБУ

Словʼянський НПЗ, який був атакований дронами 27 квітня, змушений припинити деякі операції.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Робота заводу частково призупинена. Рівно 10 БПЛА залетіли прямо на територію заводу, виникла сильна пожежа. Можуть бути приховані пошкодження", - цитує ТАСС Едуарда Труднєва, директора з безпеки компанії, яка експлуатує Словʼянський НПЗ.

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Які саме операції були призупинені і чи працює завод загалом, не повідомляють.

Нагадаємо:

СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

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