Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни: хто став найбільшим донором 

П'ятниця, 26 квітня 2024, 20:40 - Анастасія Дячкіна
 
мінфін

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд дол для фінансування видатків державного бюджету.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів. 

Від початку 2024 року від партнерів надійшло 11,78 млрд дол, а за попередні роки – 73,57 млрд дол. 

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

Реклама:
  • Європейський Союз – 6,48 млрд дол;
  • Японія – 2,13 млрд дол;
  • Канада – 1,47 млрд дол;
  • МВФ – 0,88 млрд дол;
  • Велика Британія – 0,52 млрд дол.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 25 квітня залучили 15,6 млрд дол.

Нагадаємо: 

Загалом від початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.

Реклама:
Мінфін фінанси
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд компенсує понад 100 мільйонів прифронтовим громадам за зменшення надходжень місцевих податків  23 квітня 2024, 20:49
Мінфін залучив понад 7 мільярдів від розміщення ОВДП 23 квітня 2024, 20:40
На оборону з бюджету за три місяці 2024 року спрямували понад 408 мільярдів 22 квітня 2024, 19:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті