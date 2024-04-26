Остін: США виділяють 6 млрд дол на замовлення зброї для України

Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму замовлення зброї в американських виробників.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня, пише "Європейська правда".

Остін нагадав про нещодавно виділений Україні пакет військової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів, зброя в межах якого постачається зі складів армії США.

"Радий також сьогодні оголосити додаткове зобов’язання на суму 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це дозволить нам придбати додаткову допомогу Україні в американської оборонної промисловості", – додав він.

Реклама:

Шеф Пентагону підкреслив, що це – найбільший пакет військової допомоги, про який ми оголосили станом на сьогодні. Він уточнив, що до пакета увійдуть перехоплювачі для систем Patriot і NASAMS, системи протидії дронами, "значна кількість" артилерійських боєприпасів і зенітні снаряди.

Першим про наміри США оголосити пакет на 6 мільярдів доларів повідомило видання Politico.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Реклама:

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

Читайте також: Обережні Штати Америки. Які проблеми у підтримці України не знімає рішення Конгресу США.

Європейська правда