Премʼєр-міністр Китаю вважає, що труднощі, з якими зустрілась економіка, не є надто серйозними

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Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян применшив занепокоєння інвесторів щодо проблем, з якими стикається економіка, заявивши, що Пекін посилює політичну підтримку для стимулювання зростання, а системні ризики вирішуються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вже декілька місяців Китай стикається із загрозою значної дефляції.

Китайська економіка вже зіткнулась із тривалим спад на ринку нерухомості та низьким рівнем довіри серед іноземних інвесторів.

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Премʼєр-міністр Китаю Лі Цян применшив негативні очікування експертів щодо економіки Китаю, наголошуючи, що є багато простору для розширення макроекономічної політики.

Зокрема, він виділив кілька заходів, які уряд планує вжити для стимулювання внутрішнього попиту цього року. Серед них - зменшення бар'єрів на шляху до єдиного внутрішнього ринку, надання міської прописки людям, які переїхали до міст із сільської місцевості, а також кампанія, спрямована на заохочення споживачів та бізнесу до заміни старих товарів та обладнання.

Він також підкреслив, що Китай зосереджується на розвитку передових виробництв і технологій, зазначивши, що нові рушійні сили зростання посилилися, а частка стратегічних галузей, що розвиваються, в загальній економіці збільшилася за останнє десятиліття. Він повторив, що країна не прагне короткострокового зростання за рахунок накопичення довгострокових ризиків.

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Нагадаємо:

У рамках заміни західного обладнання китайськими аналогами, уряд КНР запровадив нові правила, які поступово витіснятимуть іноземні комплектуючі з ужитку у державному у секторі.