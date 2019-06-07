Витрати на зарплату апарату "Нафтогазу" за три роки зросли в 10 разів

Витрати на заробітну плату працівникам апарату НАК "Нафтогаз України" зросли в 10 разів із 2016 року.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон під час години запитань до уряду в парламенті 7 червня, передає Укрінформ.

"Якщо подивитись, скільки фінансових ресурсів витрачається лише на утримання апарату Нафтогазу, то з 2016 року ці кошти збільшились в 10 разів. Якщо було 800 мільйонів грн, то тільки на апарат у вигляді зарплати витрачається більше 3,5 мільярда грн", - сказав він.