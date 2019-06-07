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Витрати на зарплату апарату "Нафтогазу" за три роки зросли в 10 разів

П'ятниця, 7 червня 2019, 17:06
 

Витрати на заробітну плату працівникам апарату НАК "Нафтогаз України" зросли в 10 разів із 2016 року.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон під час години запитань до уряду в парламенті 7 червня, передає Укрінформ.

"Якщо подивитись, скільки фінансових ресурсів витрачається лише на утримання апарату Нафтогазу, то з 2016 року ці кошти збільшились в 10 разів. Якщо було 800 мільйонів грн, то тільки на апарат у вигляді зарплати витрачається більше 3,5 мільярда грн", - сказав він.

Він додав, що, завдячуючи рішенням уряду, Нафтогаз, починаючи з 2016 року, став прибутковою компанією.

"Якщо проаналізувати ефективність використання фінансових ресурсів по НАК "Нафтогаз" і питання дефіциту фінансових ресурсів на закупівлю газу в період найнижчої ціни, я думаю, що це питання до креативного менеджменту Нафтогазу. Компанія прибуткова, де фінанси?" - зауважив Кістіон.

Урядовець також додав, що протягом останніх років НАК НАфтогаз не затверджує фінансовий план: "Думаю, що тут є питання, над яким потрібно працювати і нардепам, і правоохоронним органам".

Раніше очільник Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що перешкодою для закупівлі газу Нафтогазом може стати дефіцит оборотних коштів у компанії.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади.

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАКсуперечить українському законодавству.

У результаті уряд ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

При цьомк Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

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