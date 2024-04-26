Санкції проти російського заліза: українські виробники готові замінити імпорт із РФ на європейському ринку

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) закликала Європейський Союз до активних дій для припинення імпорту залізорудної та чорних металів із росії. У 2023 році Росія продала залізорудну продукцію та чорні метали на суму 3 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні НАДПУ.

"НАДПУ надіслала листи із закликом до рішучих дій до президента Єврокомісії, міністра закордонних справ Франції та інших впливових європейських діячів. Європейський Союз наклав санкції на російську продукцію, але вони, на жаль, неповні. Як результат, імпорт залізорудної продукції та чорних металів з росії все ще залишається на високому рівні, а це означає мільярди євро, що перетікають до російської військової машини", – сказано у повідомленні.

У НАДПУ наголосили, що у 2023 році Росія все ще змогла продати залізорудну продукцію та чорні метали на суму 3 млрд євро, що "сприяє фінансуванню війни проти України та демократії".

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"Це також негативно впливає на українські та європейські компанії, оскільки російські експортери демпінгують на європейському ринку, роблячи неконкурентоспроможними місцевих виробників", – наголосили в Асоціації.

У НАДПУ також детальніше пояснили про санкційні виключення:

не накладено санкції на російську залізорудну продукцію – аглоруду, концентрат та окатиші;

у 12-му пакеті санкцій продовжено на 4 роки період санкційних виключень для російських слябів у обсягах, які достатні для покриття власних потреб російських перекатних заводів у ЄС та реалізацію іншим заводам;

у 12-му пакеті прийняті додаткові санкції проти російського чавуну та заліза прямого відновлення DRI/HBI, проте вони також передбачають завищені квоти у перехідний період – так, у 2024 році квота на чавун становить понад 80% від імпорту з рф у 2023 році.

"Україна разом з іншими Європейськими країнами готова замінити російську продукцію на європейському ринку, і це має стати свідченням партнерських відносин та підтримки українського бізнесу. Ми закликаємо ЄС до рішучих дій і розраховуємо на взаєморозуміння та підтримку", – зауважили в Асоціації.

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НАДПУ пропонує внести зміни до санкційного законодавства ЄС та доповнити перелік заборонених до ввезення товарів залізорудною продукцією, зменшити квоти на ввезення для чавуну, заліза прямого відновлення та сляби.

Економічна правда