Суд зупинив ліцензію "Нафтогазу" на розподіл газу на Черкащині: компанія подала апеляцію

Київський окружний адмінсуд припинив дію постанови НКРЕКП про зупинку ліцензії з розподілу газу для приватної компанії "Черкасигаз" та розширення ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") на Черкащину.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Це рішення сприяє інтересам "окремих осіб" та створює пряму реальну загрозу безпеці та забезпеченню енергоресурсами мешканців області. Примітно, що своїм рішенням суддя зупинив дію рішень НКРЕКП до закінчення розгляду справи по суті", - йдеться у заяві міністерства.

Група "Нафтогаз", до складу якої входять "Газмережі", назвала ухвалу суду протиправною і повідомила, що вже оскаржила її в Шостому апеляційному адміністративному суді.

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У компанії додали, що "Газмережі" направлять скаргу на дії судді, який ухвалив рішення, до Вищої ради правосуддя.

"Це питання національної безпеки та енергетичної стійкості, адже в умовах постійних ворожих ударів і блекаутів "блакитне паливо" часто залишається для людей єдиним енергоресурсом", - йдеться у позиції "Нафтогазу".

"Процес повернення газорозподільних мереж під контроль держави розпочато у листопаді 2022 року, коли уряд ухвалив рішення про переукладання договорів експлуатації газорозподільних мереж державної форми власності. Це фактично запустило процес повернення державного майна під контроль держави.

Інтеграцію облгазів, які були у приватній власності, у структуру "Нафтогазу" було завершено у грудні 2023 року. Наразі в Україні створено 21 філію державної компанії "Газорозподільні мережі України", - нагадали в Міненерго.

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) назвала забезпечення позову АТ "Черкасигаз" незаконним та заявила, що оскаржуватиме його.

"Регулятор вбачає в діях АТ "Черкасигаз" намагання колишнього власника через суд повернути контроль над державними мережами. Тому НКРЕКП буде оскаржувати ухвалу суду та направить звернення до правоохоронних органів та Вищої ради правосуддя для відповідного реагування", - йдеться у заяві енергорегулятора.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" взяв під контроль "Черкасигаз" у вересні 2023 року.

Як писало агентство "Інтерфакс-Україна", у грудні 2012 року "Черкасигаз" повідомив, що частка "Нафтогазу" в компанії зменшилася з 51% до 9,97%.

Фонд державного майна України (ФДМУ) заявив у 2012 році, що уряд не приймав рішення про приватизацію державної частки в компанії, і ФДМУ не отримував жодних акцій. Тоді "Інтерфакс-Україна" повідомляло, що одним із власників "Черкасигазу" стало ТОВ "Ласфано Україна", пов'язане з олігархом-утікачем Дмитром Фірташем.

У 2021 році Рада національної безпеки і оборони віддала доручення повернути "Черкасигаз" у державну власність.

Економічна правда