У кого з керівників державних компаній найбільші зарплати. Топ-30
Економічна правда з'ясувала, які зарплати отримують топ-менеджери найбільших державних компаній.
Редакція розіслала запити до прес-служб 30 державних підприємств з проханням надати інформацію про рівень заробітної плати, встановлений для керівника компанії,з урахуванням окладу, премій та бонусів.
З 30-ти підприємств на запит ЕП відповіли лише 12, частина з яких порадила шукати інформацію про заробітну плату керівника на сайті НАЗК, і тільки у 7 підприємствах редакції надали вичерпну відповідь. Інші — проігнорували запит.
Тож частину інформації ЕП знайшла у деклараціях менеджерів на сайті НАЗК та в інших публічних джерелах.
Сюрпризів не сталось. З наявної на даний момент інформації, найбільш оплачуваним топ-менеджером держкомпанії залишається Андрій Коболєв.
У 2017 році ЕП опублікувала трудовий договір менеджера "Нафтогаза", з якого стало відомо, що місячна заробітна плата Коболєва сягає більше 2 млн грн в місяць, а загальний річний показник становить 47,1 млн грн.
Цього року на запит ЕП прес служба Нафтогазу відповіла, що не може дати відповідь через "неналежно оформлений інформаційний запит".
Декларації, яка б відображала рівень доходу керівника Нафтогазу, у Коболєва немає. Як він сам зазначає, менеджер не заповнює електронну декларацію, тому що знаходиться за межами дії відповідного законодавства. Разом з тим він визнає, що його місячна зарплата у цифровому вигляді — "це більше семи цифр після коми".
З 2019 року Коболєв зобов’язався перераховувати всю свою заробітну плату з Нафтогазу на благодійність. За січень, лютий та березень він перерахував на благодійність 3,29 млн грн.
На другому місці за рівнем заробітної плати — керівник Укрзалізниці Євген Кравцов. За даними НАЗК, його річний дохід за 2018 рік становив 9,749 млн грн, що становить приблизно по 606,2 тис грн в місяць.
Було внесено уточнення від прес-служби Укрзалізниці о 17.50. Загальну суму доходу Кравцова (раніше 9,749 млн грн, інформація з декларації на сайті НАЗК) було змінено в тексті і таблиці. В УЗ це пояснили так:
"Різниця між задекларованою сумою 9,7 млн та заробітною платою за 2018 рік (7,274 млн) пояснюється тим, що частина коштів внесених у декларацію — це частина заробітної платні за 2017 рік. Оплата була отримана у 2018, тому і внесена в декларацію у відповідному році".
На третьому місці за рівнем заробітної плати — голова Енергоатома Юрій Недашковський, який керує Енергоатомом з 2014 року. Його річний дохід від керівництва підприємством у 2018 році становив 7,266 млн грн, що в розрахунку на місяць становить 605 512 грн.
Зарплати керівників топ-30 державних компаній
|Підприємство
|Керівник
|
Загальна сума
доходу в компанії у 2018
|Приблизно в місяць***
|НАК "Нафтогаз України"
|Андрій Коболєв
|47 100 000*
|1 041 000*
|Укрзалізниця
|Євген Кравцов
|7 274 761
|606 230
|НАЕК "Енергоатом"
|Юрій Недашковський
|7 266 152
|605 512
|НЕК "Укренерго"
|Всеволод Ковальчук
|6 156 214
|513 017
|Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля
|Олександр Дегтярев
|5 509 203
|459 100
|Одеський морський порт
|Віктор Войтко
|5 281 519
|440 126
|Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
|Павло Рябікін
|4 575 142
|381 261
|Укрпошта
|Ігор Смілянський
|3 958 541**
|329878**
|
ДП "Адміністрація морських
портів України"
|Райвіс Вецкаганс
|3 348 620
|279 000
|Аграрний фонд
|Андрій Радченко
|2 124 797
|177 066
|Східний гірничо-збагачувальний комбінат
|Олександр Сорокін
|2 046 027
|170 502
|ДПЗКУ
|Ірина Марченко
|1 496 467
|124 705
|ДП "Регіональні електричні мережі"
|Сергій Білоус
|1 043 879
|86 990
|Мистецький арсенал
|Олеся Островська-Люта
|951 193
|79 266
|Аеропорт "Львів"
|Тетяна Романовська
|890 833
|74 236
|Украерорух
|Дмитро Бабейчук
|819 906
|68 325
|Державна іпотечна установа
|Андрій Камуз
|819 164
|68 263
|Одеський припортовий завод
|Сергій Назаренко
|604 293
|50 357
|Турбоатом
|Віктор Суботін
|502 403
|41 866
|ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"
|Руслан Сіробаба
|457 846
|38 153
|Південний машинобудівний завод ім. Макарова
|Сергій Войт
|403 805
|33 650
|ДАК "Автомобільні дороги України"
|Роман Косинський
|358 349
|29 862
|НСК "Олімпійський"
|Валентин Грудзєв
|339 952
|28 329
|Укргідроенерго
|Ігор Сирота
|318 989
|26 582
|Южний морський порт
|Анатолій Яблунівський
|232 001
|19 333
|Укркосмос
|Іван Назарук
|152 883
|12 740
|Центренерго
|Олег Коземко
|не декларував/не надав інформацію
|не декларував/не надав інформацію
|Харківобленерго
|Василь Скопенко
|не декларував/не надав інформацію
|не декларував/не надав інформацію
|Запорізький титано-магнієвий комбінат
|Володимир Сивак
|не декларував/не надав інформацію
|не декларував/не надав інформацію
|
* Фіксованої зарплати + додаткові нарахування. Дані за 2016 рік. Посадовий оклад — 1,041 млн грн в місяць — вказаний відповідно до інформації в опублікованому ЕП раніше договорі.
** Дані за 2017 рік
*** Порахувати точну місячну зарплату топ-менеджерів підприємств складно, оскільки нарахування бонусів і премій відбувається нерівномірно протягом року. Сума, вказана в таблиці — це умовний розрахунок щомісячної плати з огляду на річний показник.
Незабаром на ЕП вийде матеріал з більш детальним аналізом зарплат керівників державних компаній, в яких редакція разом з експертами порівняла заробітні плати українських керівників з аналогічними показниками топ-менеджерів, які очолюють подібні компанії в приватному секторі.
Яніна Корнієнко, ЕП
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