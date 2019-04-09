У кого з керівників державних компаній найбільші зарплати. Топ-30

Економічна правда з'ясувала, які зарплати отримують топ-менеджери найбільших державних компаній.

Редакція розіслала запити до прес-служб 30 державних підприємств з проханням надати інформацію про рівень заробітної плати, встановлений для керівника компанії,з урахуванням окладу, премій та бонусів.

З 30-ти підприємств на запит ЕП відповіли лише 12, частина з яких порадила шукати інформацію про заробітну плату керівника на сайті НАЗК, і тільки у 7 підприємствах редакції надали вичерпну відповідь. Інші — проігнорували запит.

Тож частину інформації ЕП знайшла у деклараціях менеджерів на сайті НАЗК та в інших публічних джерелах.

Сюрпризів не сталось. З наявної на даний момент інформації, найбільш оплачуваним топ-менеджером держкомпанії залишається Андрій Коболєв.

автор андрій калістратенко

У 2017 році ЕП опублікувала трудовий договір менеджера "Нафтогаза", з якого стало відомо, що місячна заробітна плата Коболєва сягає більше 2 млн грн в місяць, а загальний річний показник становить 47,1 млн грн.

Цього року на запит ЕП прес служба Нафтогазу відповіла, що не може дати відповідь через "неналежно оформлений інформаційний запит".

Декларації, яка б відображала рівень доходу керівника Нафтогазу, у Коболєва немає. Як він сам зазначає, менеджер не заповнює електронну декларацію, тому що знаходиться за межами дії відповідного законодавства. Разом з тим він визнає, що його місячна зарплата у цифровому вигляді — "це більше семи цифр після коми".

З 2019 року Коболєв зобов’язався перераховувати всю свою заробітну плату з Нафтогазу на благодійність. За січень, лютий та березень він перерахував на благодійність 3,29 млн грн.

На другому місці за рівнем заробітної плати — керівник Укрзалізниці Євген Кравцов. За даними НАЗК, його річний дохід за 2018 рік становив 9,749 млн грн, що становить приблизно по 606,2 тис грн в місяць.

Було внесено уточнення від прес-служби Укрзалізниці о 17.50. Загальну суму доходу Кравцова (раніше 9,749 млн грн, інформація з декларації на сайті НАЗК) було змінено в тексті і таблиці. В УЗ це пояснили так: "Різниця між задекларованою сумою 9,7 млн та заробітною платою за 2018 рік (7,274 млн) пояснюється тим, що частина коштів внесених у декларацію — це частина заробітної платні за 2017 рік. Оплата була отримана у 2018, тому і внесена в декларацію у відповідному році".

На третьому місці за рівнем заробітної плати — голова Енергоатома Юрій Недашковський, який керує Енергоатомом з 2014 року. Його річний дохід від керівництва підприємством у 2018 році становив 7,266 млн грн, що в розрахунку на місяць становить 605 512 грн.

Зарплати керівників топ-30 державних компаній

Підприємство Керівник Загальна сума доходу в компанії у 2018 Приблизно в місяць*** НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв 47 100 000* 1 041 000* Укрзалізниця Євген Кравцов 7 274 761 606 230 НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський 7 266 152 605 512 НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук 6 156 214 513 017 Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля Олександр Дегтярев 5 509 203 459 100 Одеський морський порт Віктор Войтко 5 281 519 440 126 Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін 4 575 142 381 261 Укрпошта Ігор Смілянський 3 958 541** 329878** ДП "Адміністрація морських портів України" Райвіс Вецкаганс 3 348 620 279 000 Аграрний фонд Андрій Радченко 2 124 797 177 066 Східний гірничо-збагачувальний комбінат Олександр Сорокін 2 046 027 170 502 ДПЗКУ Ірина Марченко 1 496 467 124 705 ДП "Регіональні електричні мережі" Сергій Білоус 1 043 879 86 990 Мистецький арсенал Олеся Островська-Люта 951 193 79 266 Аеропорт "Львів" Тетяна Романовська 890 833 74 236 Украерорух Дмитро Бабейчук 819 906 68 325 Державна іпотечна установа Андрій Камуз 819 164 68 263 Одеський припортовий завод Сергій Назаренко 604 293 50 357 Турбоатом Віктор Суботін 502 403 41 866 ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" Руслан Сіробаба 457 846 38 153 Південний машинобудівний завод ім. Макарова Сергій Войт 403 805 33 650 ДАК "Автомобільні дороги України" Роман Косинський 358 349 29 862 НСК "Олімпійський" Валентин Грудзєв 339 952 28 329 Укргідроенерго Ігор Сирота 318 989 26 582 Южний морський порт Анатолій Яблунівський 232 001 19 333 Укркосмос Іван Назарук 152 883 12 740 Центренерго Олег Коземко не декларував/не надав інформацію не декларував/не надав інформацію Харківобленерго Василь Скопенко не декларував/не надав інформацію не декларував/не надав інформацію Запорізький титано-магнієвий комбінат Володимир Сивак не декларував/не надав інформацію не декларував/не надав інформацію * Фіксованої зарплати + додаткові нарахування. Дані за 2016 рік. Посадовий оклад — 1,041 млн грн в місяць — вказаний відповідно до інформації в опублікованому ЕП раніше договорі. ** Дані за 2017 рік *** Порахувати точну місячну зарплату топ-менеджерів підприємств складно, оскільки нарахування бонусів і премій відбувається нерівномірно протягом року. Сума, вказана в таблиці — це умовний розрахунок щомісячної плати з огляду на річний показник.

Незабаром на ЕП вийде матеріал з більш детальним аналізом зарплат керівників державних компаній, в яких редакція разом з експертами порівняла заробітні плати українських керівників з аналогічними показниками топ-менеджерів, які очолюють подібні компанії в приватному секторі.

Яніна Корнієнко, ЕП