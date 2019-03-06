Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу "Нафтогазу" є незаконним

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови НАК суперечить українському законодавству.

Про це він сказав під час прес-конференції у середу.

"Комусь це може подобатися, комусь ні, але результат реформи, яка проводилася в держкомпаніях, свідчить про те, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради. І це можна перевірити у відповідних законах", - сказав Коболєв.

"Тому, як попереднє рішення щодо завершення мого контракту, так і поточне щодо оголошення конкурсу, воно… щонайменше аналіз, який я бачив, суперечить українському законодавству", - заявив він.

"Більш того, таку ж думку поділяє міжнародна спільнота, і ті міжнародні організації, які були спонсорами реформи корпоративного управління. Які допомагали проводити цю реформу", - підсумував голова "Нафтогазу".

Під час засідання уряду у середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови правління "Нафтогазу".

Раніше повідомлялося, що наглядова рада НАКу вирішила продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Пізніше Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом Нафтогазу.

Економічна правда