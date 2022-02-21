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Нафтогаз вимагає від Росії 10 мільярдів доларів: у Гаазі почали cлухання справи

Понеділок, 21 лютого 2022, 17:37 - Дана Гордійчук
 
фото еп

"Нафтогаз" через Арбітражний трибунал в Гаазі вимагає від Росії 10 мільярдів доларів компенсації за втрачені внаслідок анексії Криму активи, суд почав слухання у справі.

Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив у Facebook.

У позові до Росії НАК вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів включно з відсотками. Арбітраж розпочав слухання, у ході яких повинен визначити розмір компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму. 

"Росія незаконно присвоїла українский Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії "Нафтогаз". Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", – написав він.

Вітренко розповів, що Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі і відмовилася від участі в процесі. 

Вже після винесення арбітражного рішення, яким Росію визнали винною за експропріацію українських активів, агресор змінив позицію і почав брати участь в арбітражі. 

Очікується, що рішення буде ухвалено на початку наступного року. 

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" готує додаткові позови до російського "Газпрому" ще на 17,3 мільярда доларів.

17 жовтня 2016 року НАК "Нафтогаз України" і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки. Йдеться про майно "Нафтогазу", "Чорноморнафтогазу", "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", "Газу України" та "Лікво".

У серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви "Нафтогазу" до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені в результаті анексії Кримського півострова у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.

У березні 2019 року "Нафтогаз" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії. Трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.

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Нафтогаз РФ війна Крим

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