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Два топменеджери Ощадбанку перейшли в правління "Сенс Банку"

П'ятниця, 26 квітня 2024, 20:35 - Олексій Павлиш

Директор фінансово-економічного департаменту та генеральний операційний директор Ощадбанку Сергій Максюта і Олексій Наглій за результатами конкурсу обійняли посади членів правління "Сенс Банку", відповідальнмз за фінанси та операційну діяльність відповідно.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформацію в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що наглядова рада банку ухвалила таке рішення 23 квітня 2024 року, призначивши нових членів правління на зазначені посади на три роки.

Раніше, з вересня 2018 року до травня 2020 року, Максюта обіймав посаду фіндиректора в державному "Укрексімбанку".

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Наглій до приходу в Ощадбанк із травня 2018 року до березня 2020 року працював у Deloitte керівником відділу якості даних.

Нагадуємо: 

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року.

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Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Економічна правда

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