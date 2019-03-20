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Уряд продовжить контракт з Коболєвим

Середа, 20 березня 2019, 11:13
 

Кабінет міністрів ухвалить рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

За словами Гройсмана, в нових контрактах членів правління будуть міститися три вимоги — здійснити анбандлінг "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року, наростити видобуток газу компанією "Укргазвидобування" та зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.

Нові умови контрактів погоджені з Наглядовою радою "Нафтогазу".

Прем’єр-міністр анонсував "щомісячні та щоквартальні" звітування щодо досягнення цілей — збільшення обсягів видобутку газу компанією "Укргазвидобування" з теперішніх 15 млрд кубічних метрів до 18 млрд кубометрів щороку та відокремлення оператора газотранспортної системи.

"Якщо ці цілі не будуть виконані — це буде підставою для розторгнення контракту", — заявив Гройсман.

Новий конкурс на посади голови та членів правління "Нафтогазу" відбудеться після 20 березня 2020 року.

Нагадуємо:

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, у якому пропонується залишити головою НАК Андрія Коболєва.

13 березня Наглядова рада "Нафтогазу" рекомендувала продовжити контракт із Коболєвим щонайменше на рік — до 2020 року.

Коболєв заявив, що збирається спрямувати на благодійнйсть усі доходи, які він отримає на своій посаді в держкомпанії до кінця року.

До цього Гройсман на одному із засідань уряду заявив, що зарплати керівників "Нафтогазу" повинні бути "ринковими", а не "захмарними"

Минулого року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Економічна правда

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Коболєв Нафтогаз Гройсман Кабмін

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