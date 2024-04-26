Всі розділи
Укр / Рус

Рівень розрахунків населення за газ становить 95% – Чернишов

П'ятниця, 26 квітня 2024, 19:58 - Анастасія Дячкіна

Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.

Про це повідомив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов в інтерв'ю, передає Укрінформ.

"На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну", – сказав Чернишов.

Він нагадав, що зараз "Нафтогаз" забезпечує газом понад 12 млн українських домогосподарств - це близько 98% усіх побутових споживачів.

Реклама:

Водночас, залишається проблема із оплатою підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Наразі Нафтогаз працює із місцевими радами щодо збільшення рівня розрахунків.

"Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться - вони дуже швидко будуть усуватися", - запевнив Чернишов.

Він зазначив, що Група "Нафтогаз" планує сукупно видобути 15 млрд кубометрів газу й пройти опалювальний сезон 2024-2025 років за рахунок "блакитного палива" українського видобутку.

Реклама:

Нагадаємо: 

НАК "Нафтогаз" ще на рік продовжила дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств.

Нафтогаз газ
Реклама:
Матеріали за темою
Суд зупинив ліцензію "Нафтогазу" на розподіл газу на Черкащині: компанія подала апеляцію 26 квітня 2024, 17:49
Ціна на газ для споживачів залишиться незмінною ще на рік - Нафтогаз 23 квітня 2024, 14:20
"Нафтогаз" у першому кварталі сплатив податків на понад 18 мільярдів 16 квітня 2024, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті