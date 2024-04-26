Рівень розрахунків населення за газ становить 95% – Чернишов

Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.

Про це повідомив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов в інтерв'ю, передає Укрінформ.

"На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну", – сказав Чернишов.

Він нагадав, що зараз "Нафтогаз" забезпечує газом понад 12 млн українських домогосподарств - це близько 98% усіх побутових споживачів.

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Водночас, залишається проблема із оплатою підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Наразі Нафтогаз працює із місцевими радами щодо збільшення рівня розрахунків.

"Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться - вони дуже швидко будуть усуватися", - запевнив Чернишов.

Він зазначив, що Група "Нафтогаз" планує сукупно видобути 15 млрд кубометрів газу й пройти опалювальний сезон 2024-2025 років за рахунок "блакитного палива" українського видобутку.

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Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" ще на рік продовжила дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств.