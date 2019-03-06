Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу"

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Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив на засіданні уряду 6 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту діючого голови нафтогазової компанії Андрія Коболєва. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів.

Відбір голови Правління НАК "Нафтогаз України" відбуватиметься відповідно до постанови № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки".

"Звернемося до наглядової ради з точки зору пропозицій до умов нового контракту нового голови, який буде обраний відповідно до всіх відкритих публічних процедур", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що справу в Стокгольмському арбітражі виграв не Коболєв, а команда юристів, у тому числі міжнародних.

"Команда, яка ефективно боролася у судах з РФ, залишиться працювати", - підкреслив Гройсман.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада НАКу вирішила продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Пізніше Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом Нафтогазу.

Економічна правда