Гройсману не подобаються "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу"

Кабінет міністрів звернеться до Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням запропонувати новий контракт для правління, в якому зарплати будуть залежати від конкретних успіхів компанії.

Про це на засіданні у середу повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він нагадав, що діючий контракт з правлінням "Нафтогазу" завершується 22 березня поточного року.

"Я вважаю, що діючий контракт має неприйнятні умови оплати праці і різноманітні винагороди, які отримує правління НАК", - сказав Гройсман.

"Я виступаю за ринкові зарплати і винагороди для менеджменту держкомпаній. Але я проти, щоб в такий складний час ці оплати були не просто великими, а "захмарно" великими", - заявив прем’єр .

За його словами, наразі у уряду виникла юридична можливість переглянути умови контракту з правлінням на умовах укладання нового контракту, в якому будуть передбачені конкретні речі.

"По-перше, має бути ринкова зарплата, але не захмарна, а винагороди, які будуть у цьому контракті, мають бути повністю залежні від успіхів роботи компанії. Якщо виконаний план по збільшенню добичі газу, тоді зарплата і бонуси можуть бути дещо вищими", - сказав очільник уряду.

"Тому ми звернемось сьогодні до Наглядовї ради "Нафтогазу" для того, щоб вони запропонували новий контракт з менеджментом, на нових умовах, які передбачатимуть нормальні, ринкові зарплати і винагороди за конкретні успіхи в роботі компанії", - підсумував прем’єр.

Як повідомлялося, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Економічна правда