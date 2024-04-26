У поліції Києва розповіли про причини обшуків у "Київтеплоенерго"
Поліція Києва заявила, що обшуки у КП "Київтеплоенерго" були проведені в рамках кримінального провадження за фактом привласнення та розтрати майна.
Про це йдеться у заяві поліції.
"Жодного тиску правоохоронцями на працівників підприємства не здійснювалось. Обшуки проходили без залучення спецпідрозділів, робота підприємства не зупинялась. Всі слідчі дії відбувались у межах чинного законодавства", - йдеться у заяві.
Зазначається, що слідчі дії проводились у зв’язку з наявною у слідства інформації про причетність посадових осіб підприємства до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем – зокрема через значне завищення ними вартості закупівлі товарів.
"У ході слідчих дій поліцейські провели вилучення документів, визначених відповідно до ухвали суду. Всі необхідні документи були знайдені та вилучені. Робота підприємства не зупинялась. Інформацію про результати розслідування буде надано згодом", - додал в поліції.
Нагадаємо:
Працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції та Служби безпеки України прийшли з обшуками на підприємство критичної інфраструктури "Київтеплоенерго". Компанія заявила про блокування роботи.
Економічна правда