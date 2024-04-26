У поліції Києва розповіли про причини обшуків у "Київтеплоенерго"

Поліція Києва заявила, що обшуки у КП "Київтеплоенерго" були проведені в рамках кримінального провадження за фактом привласнення та розтрати майна.

Про це йдеться у заяві поліції.

"Жодного тиску правоохоронцями на працівників підприємства не здійснювалось. Обшуки проходили без залучення спецпідрозділів, робота підприємства не зупинялась. Всі слідчі дії відбувались у межах чинного законодавства", - йдеться у заяві.

Зазначається, що слідчі дії проводились у зв’язку з наявною у слідства інформації про причетність посадових осіб підприємства до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем – зокрема через значне завищення ними вартості закупівлі товарів.

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"У ході слідчих дій поліцейські провели вилучення документів, визначених відповідно до ухвали суду. Всі необхідні документи були знайдені та вилучені. Робота підприємства не зупинялась. Інформацію про результати розслідування буде надано згодом", - додал в поліції.

Нагадаємо:

Працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції та Служби безпеки України прийшли з обшуками на підприємство критичної інфраструктури "Київтеплоенерго". Компанія заявила про блокування роботи.

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Економічна правда