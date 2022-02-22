Нафтогаз відреагував на відкликання Німеччиною висновку про безпеку "Північного потоку-2"

фото: facebook Вітренка

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що слідом за призупиненням сертифікації Німеччина зробить офіційний висновок про загрозу газопроводу для безпеки постачань.

Про це він написав у Facebook.

"Ми схвалюємо рішення Міністерства економіки і клімату ФРН відкликати офіційний висновок про те, що Північний потік-2 не має впливу на безпеку постачання газу в Німеччині.

Ми сподіваємося, що Мінекономіки подасть новий висновок, де буде чітко зазначено, що Північний потік-2 несе загрозу для такої безпеки. Це буде підставою для регулятора відмовити у сертифікаціі цього газогону. Нафтогаз надавав відповідну аргументацію уряду Німеччини", - зазначив Вітренко.

Нагадуємо:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".

Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу "Північний потік-2". Про те, що у разі вторгнення російський газогін не запрацює, заявляли також у ЄС та США.

Першу нитку газогону заповнили технічним газом у жовтні минулого року. У вересні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу.

Дотепер його сертифікація німецьким енергорегулятором була призупинена.

Економічна правда