Нафтогаз відреагував на відкликання Німеччиною висновку про безпеку "Північного потоку-2"
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що слідом за призупиненням сертифікації Німеччина зробить офіційний висновок про загрозу газопроводу для безпеки постачань.
Про це він написав у Facebook.
"Ми схвалюємо рішення Міністерства економіки і клімату ФРН відкликати офіційний висновок про те, що Північний потік-2 не має впливу на безпеку постачання газу в Німеччині.
Ми сподіваємося, що Мінекономіки подасть новий висновок, де буде чітко зазначено, що Північний потік-2 несе загрозу для такої безпеки. Це буде підставою для регулятора відмовити у сертифікаціі цього газогону. Нафтогаз надавав відповідну аргументацію уряду Німеччини", - зазначив Вітренко.
Нагадуємо:
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".
Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу "Північний потік-2". Про те, що у разі вторгнення російський газогін не запрацює, заявляли також у ЄС та США.
Першу нитку газогону заповнили технічним газом у жовтні минулого року. У вересні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу.
Дотепер його сертифікація німецьким енергорегулятором була призупинена.
Економічна правда
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