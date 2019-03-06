Коболєв не збирається звільнятися з посади голови "Нафтогазу"

Глава компанії НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не збирається звільнятися з посади.

Про це він заявив під час прес-конференції у середу.

Відповідаючи на питання, чи буде він брати участь у конкурсі на главу правління, Коболєв сказав, що наразі очікує на позицію юристів.

"Мені ця посада потрібна для виконання мети, про яку я сьогодні говорив", — підкреслив Коболєв.

Зазначимо, що під час конференції глава НАК окреслив перелік планів і завдань, які ставить перед собою на найближчий час. Зокрема, він говорив про розірвання контракту з Газпромом, наведення прозорості на ринку газу, зокрема про усунення "посередників" на цьому ринку, про те, яким чином забезпечити транзит природного газу після 2019 року територією України та інше.

Коболєв висловив надію на те, що "верховенство права та цивілізований підхід і принципи оперативного управління, які закладались останні п’ять років, у цій ситуації переможуть".

Нагадаємо, раніше уряд вирішив переглянути у бік зменшення заробітні плати керівникам держкомпаній, зокрема і НАК "Нафтогаз України".

Глава компанії Андрій Коболєв у свою чергу заявив, що розмір його грошової винагороди відповідає постанові Кабміну, на базі якої встановлювалися зарплати керівникам великих стратегічних держкомпаній.

Кабмін очікував від наглядової ради "Нафтогазу" нових умов контракту з головою правління та іншою частиною менеджменту компанії.

Пізніше у Наглядовій рада НАК повідомили про прийняття рішення продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєва і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Економічна правда