У Центробанку РФ стверджують, що конфіскація заморожених активів не вплине на фінстабільність Росії

Конфіскація золотовалютних резервів Центрального банку РФ, яка розпочнеться в США в рамках закону про допомогу Україні, не вплине на фінансову стабільність у Росії.

Про це заявила в п'ятницю голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, пише The Moscow Times.

За її словами, всі операції із замороженими резервами - близько 300 млрд дол - давно припинено, заявила Набіулліна на прес-конференції за підсумками засідання ради директорів Центробанку РФ.

"У нас достатньо резервів, які не схильні до впливу санкцій, і їх достатньо для того, щоб усунути ризики фінансової стабільності", - стверджує вона.

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У перші ж дні повномасштабної війни РФ з Україною США, Євросоюз та Велика Британія запровадили санкції проти ЦБ РФ, російського Мінфіну та Фонду національного добробуту. В результаті було заблоковано близько половини із 600 млрд ЗВР - цінних паперів та активів, розміщених у західних країнах та їх валютах.

Як і раніше, доступні Центробанку РФ лише китайські юані на суму близько 100 млрд дол і золотий запас - 2,5 тисячі тонн злитків у сховищах на території Росії, пише видання.

Президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав закон про допомогу Україні на 61 млрд дол, який, серед іншого, дозволяє американській адміністрації конфіскувати і направити на підтримку України частину заморожених резервів РФ.

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Йдеться про приблизно 6 млрд дол, які ЦБ РФпродовжував тримати в США перед початком великої війни. Основну частину суми - близько 200 млрд дол - заблоковано в Європі.

Якщо конфіскація відбудеться, Кремль має намір оскаржувати це рішення у судах, заявляв напередодні речник Кремля Пєсков.

Джерела Reuters, знайомі з позицією Центробанку та уряду РФ, розповідали в січні, що російська влада "в душі вже попрощалася" з резервами і усвідомлює: реальної можливості перешкодити конфіскації вони не мають.

За даними Bloomberg, ЦБ РФ найняв юристів, які відстоюватимуть його позицію в судах, і близький до угоди з кількома фірмами. Крім того, російська влада доручила експертам вивчити питання щодо зарубіжного законодавства і прецеденти, які мали місце в інших країнах.

Економічна правда