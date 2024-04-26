Сольський не відсторонений і після звільнення з-під варти зможе повернутися до роботи - адвокат

Сольського з приміщення ВАКС повезли до СІЗО Фото ЕП

Сторона захисту міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського буде оскаржувати рішення суду. Водночас Сольський залишається міністром і зможе повернутися до виконання обов'язків після звільнення з-під варти.

Про це повідомила сторона захисту міністра агрополітики Миколи Сольського після засідання суду.

"Ми не згодні з цим рішенням суду. Ми його отримаємо, вивчимо і тоді будемо приймати рішення щодо його оскарження", - заявив адвокат.

За його словами, зараз триває збір коштів на заставу і якщо їх зберуть, то вона буде внесена. Водночас він не відповів на питання, хто саме вноситиме кошти й висловив сподівання, що це вдасться зробити найближчим часом.

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Разом з тим, сторона захисту повідомила, що Сольський все ще залишається на посаді аграрного міністра. Заява на відставку була подана, але за неї ще не проголосували.

"Після звільнення він може повертатися на робоче місце і продовжувати виконувати обов'язки", - додав адвокат.

Крім того, суд заборонив йому спілкуватися з його заступником Маркіяном Дмитрасевичем, іншим підозрюваним у цій справі.

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Нагадуємо:

У четвер, 25 квітня, міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку.



Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.

За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.

Міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку.

Вищий антикорупційний суд обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.