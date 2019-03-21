Гройсман зламав реформу корпоративного управління у "Нафтогазі"

Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на оприлюднену 21 березня в газеті "Урядовий кур'єр" постанову №226 від 6 березня 2019 року.

Згідно з цією постановою, відповідні зміни внесено до положення про збори акціонерів і правління нової редакції статуту.

Кабмін також окремо прописав у документі, що день закінчення терміну дії контрактів із членами та головою правління є днем їх звільнення.

Новий статут також передбачає реформування НАК із публічного в приватне акціонерне товариство.

НАК "Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією України.

Нагадаємо, що 20 березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду повідомив, що Кабмін ухвалить рішення про продовження контракту з правлінням НАК та його головою Андрієм Коболєвим.

Нагадуємо:

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, у якому пропонується залишити головою НАК Андрія Коболєва.

13 березня Наглядова рада "Нафтогазу" рекомендувала продовжити контрактіз Коболєвим щонайменше на рік — до 2020 року.

Коболєв заявив, що збирається спрямувати на благодійнйсть усі доходи, які він отримає на своій посаді в держкомпанії до кінця року.

До цього Гройсман на одному із засідань уряду заявив, що зарплати керівників "Нафтогазу" повинні бути "ринковими", а не "захмарними".

Минулого року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.