Расходы на зарплату аппарата "Нафтогаза" за три года выросли в 10 раз

Расходы на заработную плату работникам аппарата НАК "Нафтогаз Украины" выросли в 10 раз с 2016 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время часа вопросов к правительству в парламенте 7 июня, передает Укринформ.

"Если посмотреть, сколько финансовых ресурсов расходуется лишь на содержание аппарата Нафтогаза, то с 2016 года эти средства увеличились в 10 раз. Если было 800 миллионов грн, то только на аппарат в виде зарплаты тратится более 3,5 миллиарда грн", - сказал он.

Он добавил, что, благодаря решению правительства, "Нафтогаз", начиная с 2016 года, стал прибыльной компанией.

"Если проанализировать эффективность использования финансовых ресурсов по НАК "Нафтогаз" и вопрос дефицита финансовых ресурсов на закупку газа в период самой низкой цены, я думаю, что это вопрос к креативному менеджменту Нафтогаза. Компания прибыльная, где финансы?" - отметил Кистион.

Чиновник также добавил, что в течение последних лет НАК Нафтогаз не утверждает финансовый план: "Думаю, что здесь есть вопрос, над которым нужно работать и нардепам, и правоохранительным органам".

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что препятствием для закупки газа Нафтогазом может стать дефицит оборотных средств у компании.

Напомним:

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

В результате Кабмин решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.

При этом Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

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