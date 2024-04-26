З початку року від міжнародних партнерів надійшло близько 12 мільярдів доларів

фото: t.me/Denys_Smyhal

Загалом від початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Вчора Україна отримала 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility", - нагадав він.

Очільник уряду зауважив, що Українська держава також у рамках пакета допомоги від США отримає майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки.

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"Загалом від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету", – зазначив прем’єр.

Шмигаль запевнив, що ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

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Уряд і парламент Данії оголосили про домовленість зі збільшення фінансування Українського фонду – механізму довгострокової військової підтримки України – на ще 4,4 мільярда данських крон (590 мільйонів євро) на 2024 рік.