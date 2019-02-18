Гройсман розповів про конфлікт з Коболєвим

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заперечує конфлікт з главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

Про це глава уряду сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Відповідаючи на питання журналіста про причини конфлікту, які озвучив Коболєв (мова про облгази і Дмитра Фірташа), Гройсман відкинув наявність конфлікту.

"У мене немає конфлікту з представником державної компанії. Це неможливо", - зазначив він.

Коментуючи позов "Нафтогазу" до Кабміну про компенсацію 6 млрд гривень, прем'єр зазначив: "Те, що "Нафтогаз" хоче продавати газ населенню по 12 тисяч, а не по 8,5 тисячі, а я це не підтримую, це не конфлікт, а моя позиція. Ні, і ще раз ні! І не треба на неї ображатися".

Нагадаємо, "Нафтогаз" в жовтні 2018 року подала до Господарського суду Києва позов проти Кабінету міністрів щодо відшкодування збитків в розмірі 6,6 млрд гривень, які виникли в четвертому кварталі 2015 року через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з постачання газу.

Раніше Гройсман на одному із засідань уряду заявив, що зарплати керівників "Нафтогаза" повинні бути "ринковими", а не "захмарними".

Коболєв в свою чергу заявив, що спрямовуватиме всі доходи, які отримуватиме в Нафтогазі (заробітну платню, премії та "бонуси") в період з початку лютого і до кінця поточного року на благодійність.

За даними ЕП, за новим контрактом, який буде підписаний із Коболєвим найближчим часом, передбачене кратне зниження його зарплати. Це було обов'язковою умовою Гройсмана під час обговорення питання про пролонгацію контракту.