Квартири колаборанта Сальдо і росолігарха Шелкова в Одесі вдруге виставили на аукціон
Фонд держмайна повторно виставив на продаж у системі Prozorro.Продажі конфісковані квартири російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо. Аукціони заплановані на 25 травня.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Квартири знаходяться в Одесі у престижному Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія.
Житло Шелкова розташоване у 650 метрах від Чорного моря, Сальдо - в 1,2 км", - написав Коваль.
За його словами, виручені від реалізації санкційного майна кошти йдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Стартова ціна на квартиру Шелкова - 3,7 млн грн, на квартиру Сальдо - 1,9 млн грн (без ПДВ).
Нагадаємо:
Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.
Економічна правда