Всі розділи
Укр / Рус

Квартири колаборанта Сальдо і росолігарха Шелкова в Одесі вдруге виставили на аукціон

П'ятниця, 26 квітня 2024, 20:10 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна повторно виставив на продаж у системі Prozorro.Продажі конфісковані квартири російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо. Аукціони заплановані на 25 травня.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Квартири знаходяться в Одесі у престижному Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія.

Житло Шелкова розташоване у 650 метрах від Чорного моря, Сальдо - в 1,2 км", - написав Коваль.

Реклама:

За його словами, виручені від реалізації санкційного майна кошти йдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Стартова ціна на квартиру Шелкова - 3,7 млн грн, на квартиру Сальдо - 1,9 млн грн (без ПДВ).

Нагадаємо:

Реклама:

Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.

Економічна правда

Фонд держмайна аукціон
Реклама:
Матеріали за темою
Фонд держмайна виставив на приватизацію ще один протезний завод 22 квітня 2024, 17:02
ФДМУ за тиждень провів 8 успішних аукціонів з приватизації на 28,5 мільйонів 19 квітня 2024, 19:45
У І кварталі до бюджету від приватизації надійшло понад 650 мільйонів 18 квітня 2024, 19:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті