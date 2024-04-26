Квартири колаборанта Сальдо і росолігарха Шелкова в Одесі вдруге виставили на аукціон

Фонд держмайна повторно виставив на продаж у системі Prozorro.Продажі конфісковані квартири російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо. Аукціони заплановані на 25 травня.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Квартири знаходяться в Одесі у престижному Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія.

Житло Шелкова розташоване у 650 метрах від Чорного моря, Сальдо - в 1,2 км", - написав Коваль.

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За його словами, виручені від реалізації санкційного майна кошти йдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Стартова ціна на квартиру Шелкова - 3,7 млн грн, на квартиру Сальдо - 1,9 млн грн (без ПДВ).

Нагадаємо:

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Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.

Економічна правда