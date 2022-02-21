Обстріли на Луганщині пошкодили об’єкт Нафтогазу

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Внаслідок обстрілів російськими військовими населених пунктів у Луганській області постраждала установка підготовки газу Укргазвидобування.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Йдеться про Лобачівську установка комплексної підготовки газу, що зазнала мінометного обстрілу з боку ОРДЛО.

Внаслідок шести влучань мін та осколків пошкодження отримали одоризаційна установка, операторна, службовий автомобіль та гараж. Жертв та потерпілих немає, а персонал покинув територію об’єкту, зазначили у Нафтогазі.

Внаслідок пошкодження обладнання установки була перекрита подача газу в село Лобачево.

Нагадуємо:

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

Внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.