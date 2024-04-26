Підприємці Харківщини зможуть отримати вдвічі більший грант від держави на розвиток
Підприємці з Харківської області зможуть отримати вдвічі більший грант від держави на розвиток – від 50 тис грн до 500 тис грн.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.
"Збільшення грантової підтримки для малих підприємців Харківщини, які працюють в надзвичайно складних умовах зараз, – це один із практичних результатів зустрічі із бізнесом під головуванням президента Володимира Зеленського, яку ми проводили в рамках політики Зроблено в Україні", – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Грантові кошти можна витратити на:
- придбання або лізинг обладнання;
- закупівлю сировини та матеріалів;
- оренду приміщення.
Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.
Також внесено деякі зміни до грантової програми "Власна справа" та її ветеранського компоненту, спрямовані на покращення умов для отримувачів грантових коштів. Серед них, зокрема:
- передбачено можливість отримання мікрогранту розміром 75 000 гривень у разі зобов’язання фізичної особи зареєструватись фізичною особою – підприємцем;
- надано можливість отримати грант для ветеранів особам зі складу добровольчих формувань.
Нагадаємо:
Кабінет Міністрів дозволив владі Харківської області звільняти місцевий бізнес від сплати деяких місцевих податків та зборів.
Також влада Харкова спільно з партнерами USAID та WNISEF впроваджує кілька нових проєктів, спрямованих на підтримку місцевих підприємців.