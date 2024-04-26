Підприємці Харківщини зможуть отримати вдвічі більший грант від держави на розвиток

Підприємці з Харківської області зможуть отримати вдвічі більший грант від держави на розвиток – від 50 тис грн до 500 тис грн.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

"Збільшення грантової підтримки для малих підприємців Харківщини, які працюють в надзвичайно складних умовах зараз, – це один із практичних результатів зустрічі із бізнесом під головуванням президента Володимира Зеленського, яку ми проводили в рамках політики Зроблено в Україні", – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Грантові кошти можна витратити на:

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придбання або лізинг обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Також внесено деякі зміни до грантової програми "Власна справа" та її ветеранського компоненту, спрямовані на покращення умов для отримувачів грантових коштів. Серед них, зокрема:

передбачено можливість отримання мікрогранту розміром 75 000 гривень у разі зобов’язання фізичної особи зареєструватись фізичною особою – підприємцем;

надано можливість отримати грант для ветеранів особам зі складу добровольчих формувань.

Нагадаємо:

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Кабінет Міністрів дозволив владі Харківської області звільняти місцевий бізнес від сплати деяких місцевих податків та зборів.

Також влада Харкова спільно з партнерами USAID та WNISEF впроваджує кілька нових проєктів, спрямованих на підтримку місцевих підприємців.