У Києві через ремонт обмежать рух транспорту на кількох вулицях
У Києві 27 квітня в Шевченківському районі короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вул. Хрещатик та Глибочицькому проїзді.
Про це повідомили у КМДА.
Зміни пов’язані з дрібним поточним ремонтом на окремих ділянках дорожнього покриття.
"Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі 26 квітня, а вдень 27 квітня з 08:00 до 17:00 асфальтуватимуть покриття", – додали у КМДА.
Крім цього 27 квітня рух транспорту також обмежать в Печерському районі.
"Обмеження пов’язані із заміною світлоповертальних елементів дорожнього огородження на ділянці тунелю під Поштовою площею та поточним дрібним ремонтом дороги від моста Патона до моста Метро в напрямку Подолу", – попередили у КМДА.
Нагадаємо:
У Києві з 27 квітня до 10 червня обмежать рух транспорту на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка.