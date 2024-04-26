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У Києві через ремонт обмежать рух транспорту на кількох вулицях 

П'ятниця, 26 квітня 2024, 18:47 - Анастасія Дячкіна

У Києві 27 квітня в Шевченківському районі короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вул. Хрещатик та Глибочицькому проїзді. 

Про це повідомили у КМДА. 

Зміни пов’язані з дрібним поточним ремонтом на окремих ділянках дорожнього покриття.

"Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі 26 квітня, а вдень 27 квітня з 08:00 до 17:00 асфальтуватимуть покриття", – додали у КМДА. 

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Крім цього 27 квітня рух транспорту також обмежать в Печерському районі. 

"Обмеження пов’язані із заміною світлоповертальних елементів дорожнього огородження на ділянці тунелю під Поштовою площею та поточним дрібним ремонтом дороги від моста Патона до моста Метро в напрямку Подолу", – попередили у КМДА. 

Нагадаємо: 

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У Києві з 27 квітня до 10 червня обмежать рух транспорту на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка.

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