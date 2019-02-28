Наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт Коболєву. Оклад – 2 мільйони

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень.

Про це ЕП повідомив співрозмовник у компанії.

"Нове законодавство дає Наглядовій раді держкомпанії повноваження приймати рішення по контрактам з менеджментом", - сказав співрозмовник.

В листі голови наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, копія якого є в розпорядженні ЕП, зазначається, що термін повноважень Коболєва продовжений на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

У листі зазначається, що Гройсман публічно наголошував на очікуваннях щодо "перегляду розміру винагороди Коболєва і що вона повинна бути ринковою".

"Комітет з призначень та винагород із залученням зовнішнього консультанта провів огляд ринкових рівнів винагород, і ми отримали запевнення, що запропонований рівень зарплат відповідає ринку", - йдеться у листі.

Таким чином, розмір окладу голови "Нафтогазу" буде відповідати рівню, який був встановлений в попередньому контракті.

"Ми хотіли би звернути увагу на той факт, що голова правління "Нафтогазу" прийняв і виконує рішення про спрямування 100% доходів, які він отримає до кінця року на благодійність, а тому не матиме особистого зиску внаслідок прийняття будь-якого рішення", - додала Споттісвуд.

Раніше Коболєв заявив, що збирається спрямувати на благодійнйсть усі доходи, які він отримає на своій посаді в держкомпанії до кінця року.

До цього Гройсман на одному із засідань уряду заявив, що зарплати керівників "Нафтогазу" повинні бути "ринковими", а не "захмарними".

"Я виступаю за ринкові зарплати і винагороди для менеджменту держкомпаній. Але я проти, щоб в такий складний час ці оплати були не просто великими, а "захмарно" великими", — заявив голова Кабміну.

Прем'єр пообіцяв, що Кабінет міністрів звернеться до Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням запропонувати новий контракт для правління, в якому зарплати будуть залежати від конкретних успіхів компанії.

Минулого року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Економічна правда