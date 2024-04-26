Захист ТЕЦ, ТЕС і ГЕС ніколи не відносився до відповідальності Мінінфраструктури – Кубраков

фото: Facebook Кубракова

Захист об'єктів генерації енергії, таких як ТЕЦ, ТЕС або ГЕС ніколи не відносився до відповідальності Мінінфраструктури. Захистити статичні обʼєкти розміром в кілька гектарів неможливо саркофагом - це надто довго і дорого. Єдине можливе рішення - засоби ППО.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час Години запитань до уряду у ВР.

"Єдине можливе рішення - засоби ППО. Ми залежні від ритмічних поставок озброєння від країн-партнерів", - заявив міністр.

Кубраков додав, що у підпорядкуванні міністерства - майже 4 000 обʼєктів критичної інфраструктури: від тягових підстанцій залізниці та водоканалів до шляхопроводів та портової інфраструктури.

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"Для кожного з них профільне підприємство знаходить різні типи захисту - від найпростішої - габіонів та бігбегів до складної і дороговартісної – як-то встановлення засобів радіоелектронної боротьби.



Водночас, у вересні минулого року відповідно до рішення Уряду, наша команда взяла на себе зобовʼязання звести фізичних захист 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго". Тільки на 22 з існуючих 90-та магістральних та ще тисяч менших підстанцій", - зазначив він.

За його словами, рішення, яким саме має бути такий захист, ухвалювали спільно з інженерами Генерального Штабу ЗСУ, військовими інженерами з США, Британії, Японії та Німеччини.



На всіх 22 обʼєктах, за які відповідає команда міністерства, робота по зведенню захисту ІІ рівня завершена або знаходиться на фінальних стадіях, заявив Кубраков. У деяких областях збережено розподілення енергії саме завдяки цим укриттям, додав міністр.



Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни у ніч на 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

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Після цього Верховна Рада викликала на засідання віце-прем’єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова і голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма щодо захисту критичної інфраструктури.

Раніше Наєйм звітував, що фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої рекетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.

Як писала ЕП, коли йдеться про мільярди на захист енергетичних об'єктів, то це не стосується електростанцій, оскільки захистити їх умовними саркофагами, як на Чорнобильській АЕС, неможливо.

Захист будувався на високовольтних підстанціях, які найбільше страждали від минулорічних атак ворога. До того ж, за словами співрозмовників ЕП, укриття не розраховані на пряме влучання балістичної ракети. Побудувати такі захисні споруди на величезних об’єктах генерації неможливо.

Читайте детальніше у статті: Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС? Роз'яснення

Економічна правда