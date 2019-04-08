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Коболєв віддав на благодійність уже більш ніж дві семизначні зарплати

Понеділок, 8 квітня 2019, 14:02
 

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що з кінця січня заробив та перерахував на благодійність 3,29 мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз" у Twitter.

"Як і обіцяв, звітую про перерахування всіх коштів, які заробляю в Нафтогазі, на благодійність. З моменту прийняття рішення я вже зробив 5 перерахувань – залишок зарплати за січень, повну зарплату за лютий та березень. Загалом 3 296 547 грн", - заявив Коболєв.

Нагадаємо:

Раніше Коболєв відмовився називати журналістам точну суму своєї заробітної плати, уточнив лише, що в ній більше семи цифр до коми.

У січні прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував наглядовій раді Нафтогазу переглянути контракти з керівництвом і виключити з них "захмарні зарплати".

У відповідь Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

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Нафтогаз Коболєв

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