З літаком Boeing стався черговий інцидент – під час польоту відпав обтічник двигуна

reuters

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США оголосило, що проведе розслідування після інциденту з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines, який прямував із Денвера до Г'юстона. Під час зльоту в Денвері вранці 7 квітня у лайнера відвалився обтічник двигуна і зачепив закрилок.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Southwest Airlines повідомила, що доставила пасажирів іншим літаком до Г'юстона із запізненням приблизно на три години.

JUST IN: Audio released after Southwest Airlines Flight 3695 was forced to make an emergency landing after its engine cowling detached during takeoff.



The pilot can be heard calling for an emergency landing.



The Boeing 737-800s engine cowling detached and “struck the wing… pic.twitter.com/gQLg41CLY9 Реклама: April 7, 2024

В авіакомпанії додали, що ремонтні бригади проводять перевірку літака. За даними FAA, які наводить агентство, літак надійшов в експлуатацію в червні 2015 року. Boeing надіслав запити в Southwest для отримання інформації про літаки та експлуатацію парку авіакомпанії.

Southwest відмовилася повідомити, коли двигун літака востаннє проходив технічне обслуговування.

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Boeing 737-800 - літак одного з ранніх поколінні 737-ї серії. FAA вже розслідує кілька інших проблем із двигунами Boeing на літаках авіакомпанії Southwest:

4 квітня Boeing 737 перервав зліт і вирулив назад до виходу на посадку в аеропорту Лаббок у Техасі після того, як екіпаж повідомив про проблеми з двигуном.

25 березня Boeing 737 повернувся в аеропорт Остіна в Техасі після того, як екіпаж повідомив про можливу проблему з двигуном.

22 березня Boeing 737-800 повернувся в аеропорт Форт-Лодердейл після того, як екіпаж повідомив про проблему з двигуном.

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Економічна правда