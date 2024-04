З літаком Boeing стався черговий інцидент – під час польоту відпав обтічник двигуна

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США оголосило, що проведе розслідування після інциденту з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines, який прямував із Денвера до Г'юстона. Під час зльоту в Денвері вранці 7 квітня у лайнера відвалився обтічник двигуна і зачепив закрилок.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Southwest Airlines повідомила, що доставила пасажирів іншим літаком до Г'юстона із запізненням приблизно на три години.

JUST IN: Audio released after Southwest Airlines Flight 3695 was forced to make an emergency landing after its engine cowling detached during takeoff.



The pilot can be heard calling for an emergency landing.



The Boeing 737-800s engine cowling detached and “struck the wing… pic.twitter.com/gQLg41CLY9

