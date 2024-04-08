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З літаком Boeing стався черговий інцидент – під час польоту відпав обтічник двигуна

Понеділок, 8 квітня 2024, 09:28 - Олексій Павлиш
 
reuters

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США оголосило, що проведе розслідування після інциденту з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines, який прямував із Денвера до Г'юстона. Під час зльоту в Денвері вранці 7 квітня у лайнера відвалився обтічник двигуна і зачепив закрилок.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Southwest Airlines повідомила, що доставила пасажирів іншим літаком до Г'юстона із запізненням приблизно на три години.

В авіакомпанії додали, що ремонтні бригади проводять перевірку літака. За даними FAA, які наводить агентство, літак надійшов в експлуатацію в червні 2015 року. Boeing надіслав запити в Southwest для отримання інформації про літаки та експлуатацію парку авіакомпанії.

Southwest відмовилася повідомити, коли двигун літака востаннє проходив технічне обслуговування.

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Boeing 737-800 - літак одного з ранніх поколінні 737-ї серії. FAA вже розслідує кілька інших проблем із двигунами Boeing на літаках авіакомпанії Southwest:

  • 4 квітня Boeing 737 перервав зліт і вирулив назад до виходу на посадку в аеропорту Лаббок у Техасі після того, як екіпаж повідомив про проблеми з двигуном.
  • 25 березня Boeing 737 повернувся в аеропорт Остіна в Техасі після того, як екіпаж повідомив про можливу проблему з двигуном.
  • 22 березня Boeing 737-800 повернувся в аеропорт Форт-Лодердейл після того, як екіпаж повідомив про проблему з двигуном.

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Економічна правда

авіа США Boeing
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